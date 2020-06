Homem estupra enteada deficiente após agredir a esposa

Sarah Chaves, com informações do O Pantaneiro

Após agredir a esposa e estuprar a enteada de 11 anos, que é uma criança com deficiência intelectual, um homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na terça-feira (23), pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da Polícia Civil de Jardim.

De acordo com O Pantaneiro, o autor bateu na mulher, amarrou as mãos delas e a deixou em um cômodo da residência, enquanto que em outro cômodo violentou sexualmente a criança. O caso foi levado ao conhecimento da polícia que efetuou a prisão dele por estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça.

A delegada Marina Lemos Monteiro Conceição explicou que as investigações serão realizadas no âmbito da DAM, para a conclusão do Inquérito Policial, que será encaminhado ao Ministério Público para as providências quanto à ação penal.

