Homem fica com ciúmes e agride ex com soco inglês na Capital

Um rapaz de 25 anos foi parar em uma Unidade de Pronto Atendimento de urgência após ser agredido pelo companheiro na manhã deste sábado (5), na Vila Nossa Senhora das Graças em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima mantinha um relacionamento como suspeito, identificado como Fernando José, de 32 anos, que teve um ‘ataque de ciúmes”, por motivos desconhecidos.

O autor começou a agredir a vítima com um soco inglês, com vários golpes na cabeça, causando uma grave lesão no rapaz. Ele foi encaminhado à UPA Vila Almeida, por uma testemunha e contou o ocorrido a Polícia Militar enquanto aguardava atendimento médico apresentando sangramento na cabeça.

A vítima irá representar criminalmente contra Fernando José e afirmou que solicitará uma medida protetiva. O autor não foi encontrado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica na Depac Cepol.

