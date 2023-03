Homem pede ajuda ao ter pescoÃ§o cortado apÃ³s garrafada de irmÃ£o em Campo Grande

Um homem, de 46 anos, foi ferido com uma garrafada no pescoço pelo próprio irmão, de 51 anos, na madrugada desta quarta-feira (29), na Vila Entrocamento, em Campo Grande. Houve uma discussão entre o suspeito e a vítima após uma bebedeira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima buscou ajuda na casa do seu outro irmão que morava na região, dizendo que foi agredido e que estava com um corte em seu pescoço no lado direito, com cerca de 10 centímetros.

A testemunha acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros atendimentos e o encaminhou para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica e a Polícia Militar acompanhou a ocorrência.

Conforme o relato colhido pela polícia, vítima e suspeito estavam ingerindo bebida alcoólica, quando houve um desentendimento entre eles e o homem acabou golpeado com uma garrafa de vidro. O agressor ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também