Homem fica com projétil alojado abaixo do olho após ser baleado no Montevideu

João Júnior Severino de Campos, de 37 anos, ficou com uma bala alojada, abaixo do olho, após ser baleado em sua residência no bairro Jardim Montevideu, em Campo Grande, nesta quarta-feira (12).

Segundo a sobrinha da vítima, ela foi informada por um outro tio que o homem, conhecido na região como ‘Junin’, foi baleado no rosto, porém, não foi informada exatamente da hora em que o crime aconteceu.

“Meu outro tio ligou e falou que ele tinha tomado um tiro, então eu saí de onde eu estava, vim para minha casa, que é onde eu encontrei ele, ele estava com o rosto sangrando. Ele disse que tomou o tiro na outra casa onde ele morava”, comentou a menina.

A adolescente chegou a acionar a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém, foi informada que ele não poderia ser socorrido de ambulância, já que o ferimento havia ocorrido há algum tempo e ele não apresentava risco imediato de morte.

João foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino pela própria mãe em um carro de aplicativo, já que não foi possível o transporte de ambulância. A vítima está consciente e espera atendimento médico.

A Polícia Militar informou que a bala se encontra alojada abaixo do olho. Apesar do atentado contra sua vida, o homem não quis repassar informações sobre o ocorrido aos militares, que realizam rondas no Montevideu.

