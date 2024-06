Homem flagra traição da esposa é esfaqueado e tem as vísceras expostas no Centro-Oeste

Um homem de 49 anos foi esfaqueado no braço e na região do abdômen depois de ver sua esposa beijando outro em um bar na noite de sábado (1°), na região do bairro Centro-Oeste.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima é proprietária do bar, e na noite de ontem, foi avisado pelo autor, conhecido como "Ceará", de que sua esposa estava "dando em cima" dele (Ceará).



Mais tarde a vítima decidiu fechar o bar e sair para "tomar um ar", no entanto, ao retornar, teria visto sua esposa beijando um desconhecido. Então a vítima desferiu um tapa no rosto do homem que estava com sua mulher. Nesse momento, 'Ceará' (Que também tinha sido alvo de flerte da esposa da vítima), não gostou da atitude dele e deu uma facada no braço e outros dois golpes na região do abdômen da vítima.



Devido a gravidade do ferimento, a vítima teve as vísceras expostas e foi socorrido pelo sobrinho até a UPA Universitário, no entanto acabou sendo encaminhado para a Santa Casa, em razão da perda de sangue e a perfuração no pulmão, além da evisceração.



Já o autor, 'Ceará', fugiu em uma VW Parati e ainda não foi encontrado. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Depac Cepol.













