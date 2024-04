Homem furta, pula "de casa em casa", cai em cima de cerca elétrica e apanha de moradores

Um ladrão de 24 anos acabou se dando mal após furtar uma residência e ser linchado por cerca de 80 pessoas na tarde de ontem (20), na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande.

Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana foi acionada no local onde encontrou um homem em cima de um telhado que aparentava estar sob efeitos de drogas e com um corte no pé, que segundo testemunhas foi causado pelo fato dele estar pulando no telhado das casas arrebentando cercas elétricas e concertinas.

A população começou a aglomerar no local e o homem se negava a descer do telhado, pois “seria morto”.

A equipe da GCM subiu no telhado para tentar convencê-lo, mas sem sucesso pois os populares ameaçavam linchar o homem. Quando alguns moradores subiram ao telhado, porém, o homem correu e caiu sobre a cerca elétrica e depois caiu ao chão, momento em que cerca de 80 pessoas partiram para cima dele.

Como os agentes estavam em menor número, não conseguiram contar os populares, mas conseguiram levar o meliante na viatura até o CRS Aero Rancho e depois ele foi encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa e violação de domicílio.

