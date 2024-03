Homem invade casa e atira em jovem na frente da mÃ£e em MS: 'Vai morrer, desgraÃ§ado'

Um rapaz, de 20 anos, foi baleado na frente da mãe após ter a casa invadida em um conjunto de quitinetes localizado na Rua dos Cauiás, no Jardim Santa Herminia, em Dourados, durante a noite de quinta-feira (29).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Dourados News, o rapaz estava no imóvel com a mãe, de 46 anos, e o padrasto, também de 46 anos. Em determinado momento, um homem entrou na casa e obrigou a vítima a se ajoelhar.

Antes de atirar, o homem teria dito: vai morrer, desgraçado’. Na sequência, ele efetuou quatro disparos, que atingiram a região do rosto e do abdômen da vítima.

Depois de efetuar os tiros o autor saiu correndo do imóvel. A vítima foi socorrida, sendo encaminhada em estado gravíssimo para uma unidade hospitalar.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais do município.

