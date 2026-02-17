Menu
Homem invade casa e observa mulher tomando banho em Dourados

Ela notou a ação e gritou o marido, que segurou o suspeito até a chegada da Polícia Militar

17 fevereiro 2026 - 14h11Brenda Assis
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado Depac de Dourados, onde o caso foi registrado   (Foto: Divulgação)

Um homem foi detido na manhã desta terça-feira (17) suspeito de invadir uma quitinete e espionar uma moradora enquanto ela tomava banho, no Jardim Água Boa, em Dourados.

Segundo as informações divulgadas pelo site Dourados News, a polícia foi acionada por volta das 5h50, após a vítima perceber que estava sendo observada por uma fresta no banheiro. Assustada, ela chamou o marido, que tentou abordar o suspeito com ajuda de vizinhos.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem se refugiou temporariamente em uma quitinete vizinha. Ele só deixou o local após a chegada do proprietário do condomínio, que auxiliou na contenção até a chegada dos policiais.

Testemunhas relataram que o suspeito já teria sido visto em outras ocasiões espionando a moradora. O homem foi encaminhado à delegacia, e o caso foi registrado como invasão de domicílio e segue em investigação.

