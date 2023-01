Homem invade igreja, causa tumulto e agride pastor na Capital

Um homem, de 37 anos, foi detido em flagrante na noite de quinta-feira (5) após invadir um culto e agredir com pontapés um pastor em uma igreja no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, uma policial civil que acompanhava o culto é quem realizou a detenção do homem. Ela explicou que o autor invadiu o espaço e passou a provocar um tumulto e transtorno para as pessoas.

Em determinado momento, ele subiu no altar e passou a agredir o pastor, mas que os chutes não causaram lesões aparentes.

Assim, ela decidiu intervir na situação e algemar o indivíduo até a chegada da Polícia Militar, que efetuou o encaminhamento até a delegacia.

O caso foi registrado como vias de fato e ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

