Homem invade culto, reclama de som e dÃ¡ tapa na cara de pastor na Capital

Um homem, de 35 anos, foi detido na noite deste domingo (5) após provocar a maior confusão em uma igreja na rua Rio Dourado, na Vila Sao Jorge da Lagoa, em Campo Grande. Ele teria invadido o local e ordenado para que desligassem o som e desferindo tapas no rosto do pastor, de 26 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu durante a realização do culto, por volta das 21 horas, quando o homem reclamou do som alto. Foi solicitado, então, que o homem se retirasse do local e algumas pessoas fecharam a porta de vidro da igreja.

Porém, o suspeito passou a bater com o capacete no vidro de forma alterada, onde o pastor novamente foi tentar evitar a confusão, quando recebeu mais um tapa do homem. Fiéis que assistiam o culto interviram e deteram o homem até que a polícia chegasse, amarrando os pés e as mãos.

O culto que se encaminhava para o final, não teve seu encerramento diante da confusão ocasionada pelo homem, segundo informou o pastor para a polícia.

A Polícia Militar encaminhou o autor para a delegacia, onde foi ofertado a assinatura do termo de compromisso por quatro vezes através de investigadores, mas que foi recusado pelo homem. Nem mesmo com o pedido da esposa, o suspeito quis assinar o documento.

O caso foi registrado como vias de fato e ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

