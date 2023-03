Um homem, de 28 anos, enfiou o ‘pé na jaca’ durante a noite de sexta-feira (24) em um bar às margens da rodovia em Três Lagoas, mas não tinha como pagar. Para poder quitar a dívida ele resolveu criar um falso sequestro e pedir dinheiro para o patrão e familiares na manhã do dia seguinte.

De acordo com as informações policiais, o homem acionou as equipes no sábado (25) contando que foi abordado pelos bandidos no pátio de um posto de combustível. Durante a história, relatou ainda que chegou a ser encapuzado, ameaçado de morte e obrigado a entregar o dinheiro e o celular. O dinheiro teria sido repassado por meio de transferências bancárias.

O homem contou que conseguiu escapar dos supostos autores armados durante a manhã de sábado mesmo e conseguiu pedir ajuda. Por conta do acionamento das equipes policiais, o SIG (Setor de Investigações Gerais) foi mais a fundo atrás dos relatos passados pela falsa vítima.

No decorrer das investigações, foi descoberto que ele passou a madrugada de sexta-feira para sábado bebendo em um bar às margens da rodovia. Sem dinheiro para pagar a conta feita no estabelecimento, resolveu ‘criar’ o falso crime para pedir dinheiro ao patrão, amigos e familiares para quitar a dívida. Ele chegou ainda a entregar o celular como forma de pagamento.

Testemunhas ouvidas e apresentaram documentos comprovando o consumo feito pela falsa vítima, bem como prontamente apresentaram o aparelho de telefone celular entregue como forma de pagamento de parte do consumo por ele realizado. O aparelho foi apreendido.

O homem, morador da cidade Campo Grande, prestará declarações na Capital e poderá ser processado pela contravenção penal de falsa comunicação de crime.

