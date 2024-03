Homem investigado por trÃ¡fico Ã© preso com armas e muniÃ§Ãµes em Pedro Gomes

Um homem de 26 anos, investigado por tráfico de drogas, foi preso em Pedro Gomes, cidade a 307 quilômetros de Campo Grande, durante cumprimento de mandado de busca domiciliar pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

Na casa dele foram encontrados, no interior de uma carretinha de som, um revólver calibre 38, espingarda calibre 36, e outra espingarda calibre 20 com dois canos, balança de precisão com resquícios de cocaína e pasta base, 235 munições intactas calibre 20, oito calibre 36, além de 251 munições calibre 22 e 288 munições calibre 38.

Além disso, também foram apreendidos diversos cartuchos deflagrados de vários calibres, chumbo/balins e seis tubos de pólvora, todos em desacordo com a determinação regulamentar.

Dentro de um veículo, modelo S-10 da cor branca, foi encontrada uma porção pequena cocaína, pesando aproximadamente 0,14 gramas, além de outras irregularidades dentro da residência.

O autor foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e os objetos apreendidos.

