Um rapaz, de 23 anos, jogou o carro contra alguns investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo na quarta-feira (28), para tentar fugir de uma abordagem policial.

Conforme as informações policiais, as equipes faziam diligências m uma área de comercialização de tráfico de drogas, quando viram o autor em atitude suspeita. Foi feita uma tentativa de abordagem, mas o autor jogou o carro para cima dos policiais e saiu em alta velocidade pelas ruas do bairro, sendo seguido pela equipe.

Ao ser alcançado o homem disse que fugiu porque havia rompido a tornozeleira eletrônica.

Ele foi autuado por desobediência; dirigir veículo em via pública sem a devida permissão ou habilitação e trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também