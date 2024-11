Homem leva cotovelada do 'amigo' de serviço em rodeio na Capital

Homem, de 34 anos, foi agredido durante um evento de rodeio que acontecia no Parque de Exposições Laucídio Coelho, durante a noite de sexta-feira (1°), em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar o caso de um homem que deu entrada no Hospital Santa Casa vítima de agressão.

Durante conversa com os militares, a vítima contou que estava aproveitando a festa quando foi agredida ‘do nada’ com uma cotovelada. O autor seria seu colega de trabalho em uma fazenda. A agressão atingiu seu maxilar, cortando sua língua.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

