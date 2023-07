Homem leva facada na cabeça durante briga em bar do São Conrado

Um homem, de 45 anos, foi esfaqueado na cabeça e teve as vísceras expostas durante uma briga na madrugada desde sábado (29), em um bar localizado na Rua Pedra Negra, região do bairro São Conrado, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o bar pois teria acontecido uma briga. Ao chegar, fizeram contato com o dono do estabelecimento, sendo informados de que um grupo estava no endereço comemorando um aniversário.

Em determinado momento, o autor de 23 anos, efetuou vários golpes de faca contra a cabeça e o abdômen da vítima. Após isso, o rapaz fugiu tomando rumo ignorado. Testemunhas contaram que o autor é bem conhecido do bar.

Os populares que estava no local, fizeram o acionamento do Corpo de Bombeiros, que socorreu o homem em estado grave. Ele teve alguns cortes mais profundos, sendo o pior deles na região do abdômen, uma vez que a vítima acabou ficando com as vísceras expostas. Depois do atendimento inicial, foi levado para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples na forma tentada.



