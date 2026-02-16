Homem leva garrafada na cabeça durante assalto no centro de Campo Grande

Um homem, de 47 anos, ficou ferido após ser atingido por uma garrafada na cabeça durante um assaltado ocorrido na noite de domingo (15), no Carnaval de Rua que acontecia na região central de Campo Grande. O crime ocorreu na Rua Maracaju, em meio à grande movimentação de foliões.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou à Polícia Militar que estava no local quando foi abordada por dois homens, que anunciaram o roubo e exigiram o celular. Ao reagir, o homem acabou atingido com uma garrafada na cabeça por um dos suspeitos. Em seguida, a dupla pegou o aparelho e fugiu correndo.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. O homem apresentava um corte profundo na testa. Após avaliação, ele foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, sendo levado consciente, porém desorientado.

Conforme o registro policial, a vítima não conseguiu repassar características dos autores.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Depac Cepol e será investigado.

