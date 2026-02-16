Menu
Menu Busca segunda, 16 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Carnaval 2026
Polícia

Homem leva garrafada na cabeça durante assalto no centro de Campo Grande

Ele estava aproveitando o Carnaval de Rua da cidade quando foi abordado por duas pessoas, agredido e teve o celular roubado

16 fevereiro 2026 - 14h52Brenda Assis

Um homem, de 47 anos, ficou ferido após ser atingido por uma garrafada na cabeça durante um assaltado ocorrido na noite de domingo (15), no Carnaval de Rua que acontecia na região central de Campo Grande. O crime ocorreu na Rua Maracaju, em meio à grande movimentação de foliões.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou à Polícia Militar que estava no local quando foi abordada por dois homens, que anunciaram o roubo e exigiram o celular. Ao reagir, o homem acabou atingido com uma garrafada na cabeça por um dos suspeitos. Em seguida, a dupla pegou o aparelho e fugiu correndo.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. O homem apresentava um corte profundo na testa. Após avaliação, ele foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, sendo levado consciente, porém desorientado.

Conforme o registro policial, a vítima não conseguiu repassar características dos autores.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Depac Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítima foi encontrada sem vida horas depois
Polícia
Jovem é encontrado morto após brigar com a esposa em festa de Carnaval
O acidente aconteceu na noite de domingo
Polícia
VÍDEO: Motorista foge após atropelar e deixar motociclista ferido em Ribas do Rio Pardo
Brenno faleceu momentos depois do acidente
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou acidente que matou motociclista no dia do aniversário em Rio Brilhante
Caso aconteceu no centro de Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Travesti é baleada após tomar arma de policial no centro de Campo Grande
Criança estava na rua
Polícia
Jovem é presa após abandonar os filhos com avó para curtir namorado e carnaval na Capital
Homem persegue e ameaça matar ex-namorada de 13 anos em Rio Brilhante
Polícia
Homem persegue e ameaça matar ex-namorada de 13 anos em Rio Brilhante
O crime aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem morre ao ser baleado na fronteira
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Polícia
PM aposentado de Mato Grosso do Sul perde R$ 124 mil em golpe de criptomoedas
Foto: Reprodução
Polícia
Filho é detido por violência doméstica contra a mãe em Ribas do Rio Pardo
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
'Valentão' dá tapa na cara de mulher e em troca é esfaqueado no centro da Capital

Mais Lidas

Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
General Mario Fernandes
Justiça
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha"
Justiça
'Paulinho Metralha' é condenado a 21 anos de prisão por matar inocente em Campo Grande