Homem leva pedrada e facada nas costas após briga em bar no Mário Covas

Homem, de 39 anos, foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na manhã desta segunda-feira (26), após brigar em um bar e levar uma pedrada na cabeça, além de ser esfaqueado nas costas e no ombro, na região do Mário Covas, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas para a reportagem, a vítima estava em um bar no bairro, quando se envolveu em uma confusão com outro suspeito e acabou sendo agredido.

Mesmo ferido pela pedrada e pelas facadas, o homem conseguiu retornar para sua residência, na Rua Valci Ribeiro Soares, onde pediu socorro. Informações preliminares também apontam que a vítima estava desde a madrugada bebendo.

A vítima estava consciente e orientada, não apresentando gravidade nos ferimentos. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar também esteve pelo local, contudo, não há informações sobre quem seria o suspeito das agressões.

