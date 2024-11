Homem leva soco e é socorrido em estado grave no Jardim Anache

Homem, de 46 anos, foi socorrido em estado grave depois de levar um soco durante o final da manhã desta quinta-feira (14), no Bairro Jardim Anache, em Campo Grande. O autor seria frequentador da ‘cracolândia’ da região.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal e vias de fato. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima sendo atendida pelo SAMU, já inconsciente e com sangramento na boca.

Testemunhas contaram as autoridades que a vítima e o autor estavam bebendo pela região desde cedo, quando tiveram um desentendimento. Do nada, o homem desferiu um soco no ‘amigo de copo’, o fazendo cair já desmaiado.

Ainda segundo relato de duas mulheres, o agressor já foi visto várias vezes usa drogas na Rua Passo Fundo, conhecida na região como "cracolândia". Como elas passaram as informações sobre as vestes do suspeito, os militares chegaram a fazer rondas pela área, mas não tiveram sucesso em encontra-lo.

A vítima foi levada para a Santa Casa, onde está internada em estado grave, na ala de emergência. Diante da situação, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

