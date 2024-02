Homem leva tijolada na cabeça após cachaça acabar em Três Lagoas

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi atingido por uma tijolada na cabeça enquanto dormia na Praça Ramez Tebet, em Três Lagoas, durante a noite de sexta-feira (23).

Conforme as informações do site Fatos MS, a vítima estava bebendo com o agressor horas antes. Depois disso, o homem foi embora, mas voltou pedindo por mais bebida.

Quando o homem foi informado que a pinga tinha acabado, pegou um tijolo e acertou a cabeça da vítima, que estava dormindo em um dos banheiros da praça. Uma testemunha, que seria esposa da vítima, chegou a tentar tirar o objeto da mão do suspeito, mas não teve sucesso.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e mesmo a vítima recusando atendimento, o encaminhou para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o autor em flagrante.

