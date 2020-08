Homem leva tiro no tórax durante briga na praça central

Um homem de 29 anos foi atingido por um disparo de arma na noite desta terça-feira (11) em Caarapó, que fica a 273 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava na praça central da cidade quando teria acontecido uma briga, no meio da discussão foi efetuado um disparo que o atingiu.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz deu entrada no hospital, ele teria sido atingido no tórax por um tiro, a polícia foi acionada. Uma testemunha contou que a vítima estava na praça central com outras pessoas quando ocorreu o crime. Ele disse em depoimento que teria visto uma indígena que trajava camiseta vermelha e short preto, guardar o revolver na cintura.

O grupo estava na praça quando teria começado uma briga ainda por motivos desconhecidos, quando teria sido feito o disparo com uma garrucha. O autor fugiu em seguida, e ainda não foi identificado e o caso é tratado como tentativa de homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também