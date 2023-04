Homem marca encontro para vender carro, mas é assaltado em Campo Grande

Um homem, de 41 anos, levou a pior na tentativa de vender seu veículo pelas redes sociais em Campo Grande, logo após marcar o encontro com um suposto comprador, mas que na verdade era um ladrão, na noite deste domingo (16), no bairro Aero Rancho.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima fez o anúncio no Facebook e uma pessoa demonstrou interesse em comprar o carro, um Ford Fiesta e decidiram marcar um encontro para definir a venda.

Na residência da vítima, o suposto comprador pediu para 'dar uma voltinha' no carro e foi acompanhado do proprietário. No entanto, em determinado lugar, o ladrão anunciou o assalto apontando a arma, tipo revólver, para o dono do veículo.

Momentos após o assalto, a esposa da vítima recebeu algumas mensagens em que o ladrão dizia que o proprietário do veículo seria seu pai e que o Ford Fiesta estava com várias multas e com documentação atrasada, afirmando que não devolveria o veículo.

Já na delegacia, a vítima relatou que comprou o carro há três anos e sabia que a documentação estava atrasada.

O caso foi registrado como roubo exercido com emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

