Homem mata cachorro a facadas apÃ³s ser atacado em Jardim

Um cachorro sem raça definida foi morto a facadas na noite deste domingo (1º), na Vila Angélica, em Jardim.

Segundo o site Jardim MS News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h09 para atender uma ocorrência de maus-tratos na Rua Rio Grande do Sul. No local, os policiais conversaram com o tutor do animal, que disse ter sido avisado por moradores de que o cachorro havia sido esfaqueado por um homem que passava pela via.

O morador da casa onde o animal estava relatou que o suspeito caminhava em frente ao imóvel quando o cachorro teria avançado contra ele. Em seguida, o homem teria desferido um golpe de faca contra o animal, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma testemunha confirmou a versão e afirmou que, após o ataque, o suspeito fugiu e não foi localizado.

A polícia fez buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

