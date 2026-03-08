Menu
Polícia

Homem mata esposa asfixiada e confessa o crime em Anastácio

O autor havia mentido dizendo que tinha encontrado a mulher já sem vida, mas admitiu o feminicídio após avanço das investigações

08 março 2026 - 08h00
Foto: Redes sociaisFoto: Redes sociais  

Uma mulher de 41 anos foi morta dentro de casa na noite de sexta-feira (6), em Anastácio, e o principal suspeito do crime é o próprio marido, que confessou no sábado (7), ter asfixiado a vítima, após o resultado de exames periciais.

De acordo com informações da polícia, a vítima, identificada como Leise Aparecida Cruz, foi encontrada sem vida em uma residência na Rua Professora Cleusa Batista. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e perícia técnica.

Inicialmente, o marido da vítima, Edson Campos Delgado, contou aos policiais que havia saído para trabalhar pela manhã e que, por volta das 13h, voltou para casa para levar almoço, momento em que a esposa estaria aparentemente bem. Ele disse que retornou ao trabalho e só voltou à residência por volta das 22h30, quando encontrou a casa completamente escura.

Segundo o relato, a porta da residência estava fechada e ele entrou no imóvel por uma porta com o vidro quebrado. Dentro da casa, encontrou a mulher deitada de bruços na cama e sem responder aos chamados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito no local.

Como não havia sinais aparentes de violência ou de arrombamento na casa, o caso passou inicialmente por investigação e foi solicitado exame necroscópico pelo Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana.

No entanto, uma informação complementar aponta que a vítima chegou a ser levada ao Hospital Regional Doutor Estácio Muniz, em Aquidauana, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

Durante o avanço das investigações e após análise dos exames periciais, o companheiro da vítima acabou confessando o crime. Segundo a apuração, ele admitiu ter asfixiado Leise, versão que passou a coincidir com os indícios e lesões identificados pela perícia.

Edson Campos Delgado foi preso no sábado (7) e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil para o completo esclarecimento das circunstâncias do feminicídio.

