Homem mata esposa queimada após incendiar casa na fronteira

Homem, identificado como Leonardo Gomez, matou a esposa, Leonarda Duarte Zárate, 36 anos, queimada nesta quinta-feira (25), em Zanja Pytã, Paraguai, divisa com Mato Grosso do Sul. O autor colocou fogo na residência com a mulher dentro.

Conforme o site Dourados News, a vítima foi encontrada completamente queimada entre as cinzas e escombros da casa. O filho da mulher, que mora, aproximadamente, há 50 metros do local, contou a polícia que viu a residência sendo consumida pelas chamas e Leonardo circulando em volta dela.

Ainda de acordo com o rapaz, a mãe sempre tinha discussões com o autor e sofria violência doméstica. O autor ainda tentou fugir, mas acabou preso.

Deixe seu Comentário

Leia Também