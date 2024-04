Homem mata gato com as próprias mãos para arrumar briga com parente em Costa Rica

Homem, de 40 anos, foi preso depois de matar o gato de um parente para tentar 'provocá-lo para uma briga'. O caso aconteceu na noite de sábado (13), na Rua Santa Catarina, localizada na região central de Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o imóvel. Ao chegar, a vítima contou que estava fazendo uma festa em família na casa, com todos bebendo. Porém, em determinado momento, um dos convidados começou uma discussão.

Para provocar a vítima, tentando faze-lo começar uma briga, o autor foi até o quintal e matou o gato do jovem, de 20 anos, com as próprias mãos. Ao saber dos fatos, o dono da casa mandou o homem embora.

O autor passou então a ameaçar todos que estavam na festa, dizendo que iria mal para cada um que estava ali. O homem foi embora, mas os parentes ficaram preocupados e o seguiram. Chegando na casa dele, encontraram o autor com uma faca na mão.

A Polícia Militar foi então acionada, no entanto, os familiares precisaram conter o autor até chegada dos policiais. No imóvel do homem, os militares encontraram ainda uma espingarda calibre. 22 com munição intacta.

O autor foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde o caso acabou sendo registrado como ameaça, porte ilegal de arma de fogo, maus-tratos contra animais.

