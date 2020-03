Homem mata travesti que estaria possuída pela “Pomba Gira”

Saiba Mais Polícia Imagens fortes - Caseiro é encontrado enterrado em sítio

Fabio Barbosa Dos Santos, 26 anos, foi preso após matar Rodrigo Junior Dias de Alcantrara, 34 anos, que se apresentava como Jenifer, com sete fecadas no pescoço, ele alega que fez isso a após a vítima ter sido possuída por uma entidade sobrenatural. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (31), em Dourados.

O autor relatou a polícia que estava fazendo o uso de crack junto com a vítima, em determinado momento Jenifer informou que era pai de santo e teria “baixado” o espírito da “pomba gira” em seu corpo e afirmou que iria matar a mão de Fábio.

Com isso os dois começaram a lutar e Jenifer teria enforcado Fábio, como relata o próprio autor em registro, depois de alguns segundos, Fábio revildou o golpe e enforcou a vítima, deixando-a atordoada, momento em que ele vários golpes com uma faca de serra no pescoço de Jenifer e depois teria dado um chute na cabeça, mesmo com ela já morta.

O próprio autor ligou para a polícia e se entregou informando o crime, ele chegou a levar os agentes até onde o corpo estaria. De acordo com a polícia civil a cena do crime bate com a história contada por Fábio, visto que seus pés estavam sujos de sangue, e tinha sinais de enforcamento em seu pescoço.

Fábio foi preso e levado até a Delegacia de Polícia Civil, onde será indiciado por Homicídio Qualificado. Os policiais perguntaram aos vizinhos sobre atividades ou barulhos suspeitos, mas ninguém viu ou ouviu nada.

