Acreditando que um homem, que não teve a identidade divulgada, teria esfaqueado a ex-mulher durante uma briga na tarde de quinta-feira (29), no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, vizinhos acionaram a Polícia Militar para socorrer a vítima.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, o homem estava brigando com a ex-companheira no local, localizado na Rua Manoel de Custódio Queiroz. Em determinado momento, ele chegou a dizer para uma vizinha que havia esfaqueado a vítima.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, para socorrer a mulher e prender o homem, mas ele teria mentido para os populares uma vez que a vítima não tinha ferimentos.

Ao saber que os militares estavam a caminho, o suspeito fugiu correndo do local. A GETAM (Grupamento Especial Tático de Motos), orientou a mulher a procurar a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso.

