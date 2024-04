Homem mente que foi sequestrado e estuprado para voltar com a ex em Campo Grande

Um jovem, de 23 anos, foi indiciado pela falsa comunicação de um crime depois de inventar que foi sequestrado e roubado. Ele criou a história para tentar reatar o casamento com a ex-mulher em Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil, no dia 19 de maio de 2023, ele procurou as autoridades dizendo que havia sido estuprado por três homens. Na época, o autor elatou que por volta da meia noite, quando voltava do trabalho, teria sido interceptado em via pública por um assaltante que o rendeu com uma arma de fogo e o obrigou a acompanhá-lo até uma casa abandonada.

Na suposta casa, estariam dois outros homens que o estupraram e, por fim, roubaram seu aparelho celular. Durante as investigações, na Especializada, ele acabou confessando que inventou ter sido vítima dos crimes para “sensibilizar” a ex-mulher a reatar o casamento.

Após investigações preliminares, a DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos), verificou inconsistências nas informações sobre o suposto crime e intimou o homem para prestar mais informações sobre o fato. Depois de três intimações não atendidas, a suposta vítima compareceu à Especializada, onde ainda tentou sustentar a existência do crime, contudo, acabou por confessar que mentiu.

A investigação foi concluída e o comunicante foi indiciado por falsa comunicação de crime, que prevê pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Segundo o autor, após inventar o fato, sua ex-mulher, muito abalada, o acompanhou a um posto de saúde para ser examinado. Durante a consulta, o médico plantonista não constatou qualquer lesão compatível com a história, mas orientou o homem a registrar a ocorrência, o que ele acabou fazendo.

