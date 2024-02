Homem mete a cabeça da namorada na parade e é preso em Coxim

Homem, de 25 anos, foi preso por bater na namorada, de 23 anos, durante uma briga na noite de quarta-feira (21), na cidade de Coxim.

Conforme as informações da Polícia Civil, a vítima procurou a unidade policial informando que havia sido agredida no início da manhã. No local, ela mostrou um corte no topo da cabeça, dizendo que havia sido puxada pelos cabelos e teve sua cabeça batida contra a parede.

Diante das informações, o Setor de Investigações efetuou diligências e conseguiu prender o autor. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, artigo 129, §13.

Ainda segundo as autoridades, ele já passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

