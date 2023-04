Homem morde e arranca parte da orelha da esposa durante briga

Uma jovem, de 26 anos, teve parte da orelha arrancada pelo marido, de 20 anos, durante uma briga na noite de domingo (16), na Aldeia Soberania, em Antônio João.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital Municipal após uma mulher ter entrado no local. Ao chegar fizeram contato com a vítima e a mesma contou que havia sido agredida pelo marido durante uma discussão.

No meio da briga, o homem mordeu a orelha da esposa. O médico contou à polícia que a mulher perdeu parte da orelha direita, pois não é possível reconstruí-la.

Os policiais foram até a residência do casal na Aldeia Soberania, onde o agressor foi preso em flagrante. O caso foi registrado na delegacia do município como lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também