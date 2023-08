Homem morre ao beber gasolina com limão tentando criar droga nova

Homem, de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu ao tentar ‘inventar’ uma droga nova e acabar bebendo uma mistura de gasolina, limão e outras substâncias não reveladas pela polícia de Minas Gerais.

De acordo com as informações do site Metrópoles, a polícia local informou que o homem era dependente químico e estava em uma fazenda, onde o uso de drogas era proibido. Para sustentar o vício, ele disse para colegas que iria ‘inventar uma nova droga’.

Ele então preparou a mistura. Momentos depois de ingerir substancia, ele começou a passar mal. Testemunhas chegaram a socorrer o homem até um hospital da região, onde chegou a ser medicado, mas acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Os exames apresentaram anormalidades e problemas no pulmão. Apesar de o óbito ocorrer após a ingestão da bebida, a causa da morte não foi definida, de acordo com o site.

O corpo foi encaminhado ao Posto Médico Legal, em Patos de Minas, para a realização de exames de necropsia. O caso é investigado pela polícia local.



Deixe seu Comentário

Leia Também