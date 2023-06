Homem morre ao engasgar com pedaço de carne de churrasco em Campo Grande

Morreu durante a noite deste domingo (25), Alvanei da Silva Carneiro, de 48 anos, após se engasgar com um pedaço de carne enquanto estava em um churrasco na Vila Aimore, em Campo Grande.

A vítima chegou a ser socorrida para a unidade de saúde do Aero Rancho, mas mesmo recebendo todo atendimento médico, o homem não resistiu, conforme informações o boletim de ocorrência.

Ainda segundo o boletim, registro pelo irmão da vítima, ele não estava presente na comemoração e ficou sabendo da situação por meio de testemunhas que telefonaram para ele.

Assim, ele foi até o local do incidente, socorreu seu irmão e o encaminhou para a unidade de saúde, onde relatou que recebeu todo o atendimento necessário, porém Alvanei não suportou o engasgo.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também