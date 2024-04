Homem morre ao ser esfaqueado no peito em Amambai

Homem, ainda não identificado, morreu durante a terça-feira (16), depois de ser esfaqueado no peito em Amambai.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até um posto de combustíveis, onde um homem teria sido encontrado sangrando. A testemunha já havia acionado o Corpo de Bombeiros e estava aguardando a chegada do socorro.

Quando os policiais chegaram ao local indicado, foram informados que a vítima já havia sido levada para o Hospital Regional. No entanto, ele teria falecido após não resistir aos ferimentos causados pela facada.

Na unidade de saúde, a equipe médica relatou que a vítima seria indígena e estava com sinais de embriaguez. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para fazer levantamentos detalhados sobre o caso.

Os fatos foram registrado como homicídio na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

