Homem morre ao ser esmagado por caminhão no Pantanal

Um trabalhador, identificado como Ronaldo da Silva Cruz, de 45 anos, morreu durante a noite de quarta-feira (17), ao ser esmagado por um caminhão em uma fazenda na região do Pantanal, próximo a Corumbá.

Conforme as informações do site A Princesinha News, Ronaldo estava na carroceria do caminhão. Ao chegar na porteira de uma propriedade rural, ele tentou abrir o portão com o veículo em movimento.

No entanto, a ideia deu errado, pois seu short ficou preso em um parafuso do veículo. Ronaldo acabou sendo puxado e caiu, sendo esmagado por uma das rodas do caminhão.

A vítima faleceu ainda no local do acidente. Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram até a porteira da propriedade, para fazer os levantamentos iniciais sobre o ocorrido.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

