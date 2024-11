Homem morre ao viajar a trabalho com os irmãos e carro capotar em Ponta Porã

Carlos Roberto da Silva, de 59 anos, morreu após o carro que ele estava capotar na rodovia MS-166, próximo ao distrito Cabeceira do Apa, município de Ponta Porã. O acidente aconteceu durante o sábado (16).

Conforme as informações do site MS em Foco, Carlos era passageiro do carro e seguia junto com os dois irmãos, quando o motorista acabou perdendo o controle de direção e capotou o veículo várias vezes, próximo da fazenda Monte Verde.

No local, foram encontradas ferramentas de trabalho, como uma escada. Os irmãos, que trabalhavam como eletricistas, retornavam para Ponta Porã quando sofreram o acidente.

Os sobreviventes foram socorridos em estado grave, sendo levados inicialmente para o hospital de Antônio João. No entanto, devido ao estado de saúde, um deles foi levado para o Hospital Regional de Ponta Porã e o outro foi encaminhado para Dourados em vaga zero.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

