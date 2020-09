Homem morre após acidente envolvendo moto e camionete

Um grave acidente matou Gilberto Correia da Silva, mais conhecido como Giba, 46 anos, na noite desta sexta-feira (25) no Distrito de Porto Vilma no município de Deodápolis, após uma colisão de uma moto e uma camionete, na MS-274 no Km 17, próximo a ponte de madeira do Rio Dourados.

Conforme o site Deodapolisnews, a vitima seguia com sua motocicleta Honda Broz quando colidiu em uma camionete. Com o impacto a vitima morreu na hora, segundo informações Giba trabalhava em uma fazenda próximo ao local do acidente. O caso será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também