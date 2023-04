Homem morre após cair na rua e passar mais de 4 meses internado

Edinaldo Da Silva Penariol, de 64 anos, faleceu na tarde deste sábado (15) após cair no meio da rua e ficar 4 meses e 11 dias internado no Hospital da Santa Casa, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima teria caído no dia 3 de dezembro de 2022, no bairro Santo Eugênio. Na data, ele estava alcoolizado e chegou a ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado até o posto de saúde do Tiradentes.

Na unidade de saúde, Edinaldo passou por um raio-x e como não apresentou nada de anormal nos exames acabou sendo liberado no dia seguinte. Já no dia 5 de dezembro, ele apresentou sintomas como perda de fala e não estava andando. O SAMU voltou a atender o homem, encaminhando-o para a Santa Casa.

Ele ficou internado no hospital com um traumatismo craniano no lado esquerdo da cabeça. Ontem, acabou evoluindo com rebaixamento do nível de consciência, vindo a óbito durante o começo da tarde.

A vítima tinha hipertensão e era alcoólatra. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também