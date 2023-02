Homem morre após dar soco na janela e se cortar durante briga com a esposa

Rudney Domingos De Carvalho, de 40 anos, morreu durante a noite de segunda-feira (20) horas depois de brigar com a esposa, ‘socar’ a janela e cortar o braço. A confusão aconteceu na chácara onde o casal reside, em Nioaque.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o irmão da vítima contou que na noite de domingo (19), o casal teve uma briga. No calor da discussão, Rudney acertou um soco na janela que acabou quebrando o vidro e cortando seu braço.

A lesão acabou atingindo a artéria do braço direito. Ele chegou a ser socorrido pelo cunhado até metade do caminho, quando encontraram com a ambulância que havia sido acionada. Rudney inicialmente foi levado até o Hospital de Nioaque, mas devido a gravidade do ferimento precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Com choque hemorrágico, por causa da grande quantidade de sangue que perdeu, o homem acabou falecendo as 18h de ontem. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como morte a esclarecer.

