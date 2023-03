Homem morre apÃ³s ser baleado em frente a funerÃ¡ria de Ponta PorÃ£

Rodrigo Dornelles da Silva, de 38 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (31), no bairro Grande Marambia, em Ponta Porã.

De acordo com o Ponta Porã News, Rodrigo era funcionário de uma funerária e o crime teria acontecido na frente do serviço. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado as pressas para o Hospital Regional, mas faleceu no caminho.

Ainda não existem informações sobre a possível motivação do crime e seus autores. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município.

