Homem morre após ser esfaqueado duas vezes pelo amigo após jogo de futebol

Everton Vicente de Jesus, de 43 anos, morreu depois de ser esfaqueado duas vezes pelo ‘amigo’ durante uma briga na Rua dos Ferroviários, Bairro Cabreúva. A confusão aconteceu na noite de ontem (12), mas a vítima faleceu na manhã desta segunda-feira (13).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma solicitação no endereço. Ao chegar no local, conversaram com uma das testemunhas, informando que conhece vítima e autor.

Os dois teriam passado o domingo jogando futebol e ingerindo bebidas alcoólicas. Por volta das 22h, Everton iniciou uma discussão com o amigo e durante a briga acabou sendo atingido por dois golpes de faca no abdômen e tórax.

O autor fugiu em seguida e o a vítima foi socorrida por conhecidos para a Santa Casa, onde ficou internado até a manhã de hoje, quando não resistiu e acabou falecendo.

Testemunhas identificaram o autor e ele está sendo procurado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como homicídio qualificado por motivo fútil.

