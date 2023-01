Homem morre atropelado na Avenida Bandeirantes

Um homem, de aproximadamente 50 anos, morreu durante a noite de sábado (28) minutos após ter sido atropelado por um veículo de passeio, na Avenida Bandeirantes, na Vila Bandeirante, em Campo Grande.

Ainda não identificado, o homem seguia pela via e teria tentado atravessar, quando teria sido atingido na faixa exclusiva para ônibus - que ainda não está em pleno funcionamento.

O motorista fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro para a vítima, que andou por alguns metros e caiu no pátio de um posto de combustível.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem passou por reanimação por cerca de 10 minutos, mas não sobreviveu aos ferimentos. Conforme o delegado Rodrigo Camapum, a vítima sofreu ferimentos na região torácica e na perna esquerda.

Diante da morte, a Perícia Científica esteve pelo local e fez os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

