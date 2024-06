Homem morre depois de ser atropelado e motorista fugir na BR-163

Zaqueu Pinto da Silva, de 41 anos, morreu dois dias depois de ter sido atropelado na BR-163, próximo ao Trevo da Bandeira, em Dourados. O acidente aconteceu na quinta-feira (6).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, Zaqueu estava tentando atravessar a rodovia quando foi atropelado por um carro, ainda não identificado, uma vez que o condutor fugiu do local.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida. Porém, apesar dos esforços médicos, ele acabou falecendo durante a manhã de sábado (8).

O caso está sendo investigado pela DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde foi registrado como homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor e omissão de socorro.

