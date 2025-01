Homem morre dias depois de sofrer acidente grave em São Gabriel do Oeste

Um homem, de 46 anos, faleceu dias depois de sofrer um grave acidente de carro na zona rural da cidade de São Gabriel do Oeste. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima voltava da zona rural no dia 20 de janeiro, quando o motorista do veículo acabou perdendo o controle e atingiu uma ponte vicinal, dando perda total no carro.

No entanto, a vítima e o condutor não acionaram o socorro, fazendo primeiro a retirada do automóvel do local para posteriormente procurarem ajuda médica, no dia 23. Ele passou pela UPA Coronel Antonino, reclamando de dores e com a perna inchada. Ele foi submetido a um raio-x, com o prognostico inicial sendo apontado como fratura da vertebra lombar, momento em que ele foi encaminhado para a Santa Casa.

No hospital, após mais uma bateria de exames, os médicos deram alta para a vítima, alegando que ele estava apenas com um inchaço. Porém, quatro dias depois, já em 27 de janeiro, o homem foi para o posto de saúde do bairro Tiradentes.

Desta vez, ele chegou com dor nas pernas e na região abdominal. Mais uma vez, por conta da gravidade dos fatos, ele foi transferido para a Santa Casa, onde passou a receber atendimento na área laranja de internação.

No mesmo dia, a vítima precisou realizar uma cirurgia para a retirada de líquidos da perna. Acontece que depois da operação, o homem teve uma infecção hospitalar no ferimento, que em poucas horas evoluiu para uma infecção generalizada.

Antes de falecer ele teve três paradas cardiorrespiratórias. O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também