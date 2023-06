Homem morre durante confronto com a Polícia Federal em MS

Um dos alvos da Operação Ardea Alba, desencadeada pela Polícia Federal em Mato Grosso do Sul na manhã desta terça-feira (6) morreu após trocar tiros com as equipes policiais. O caso aconteceu em Coxim, uma das cidades onde os mandados estão sendo cumpridos. O homem não teve a identidade divulgada.

Segundo a assessoria de imprensa da PF, durante o cumprimento da ordem judicial, um homem atirou contra a equipe. Houve pedido de reforço na segurança e logo após os disparos, o imóvel onde ocorria a operação ficou em silêncio.

Quando os agentes entraram na casa, perceberam o homem morto. “Não houve disparos por parte da equipe policial, que adotou as providências decorrentes e acionou a perícia técnica”, diz a polícia em comunicado.

Operação - Deflagrada nesta terça-feira, a Operação Ardea Alba busca desarticular quadrilha do tráfico de entorpecentes. Mandados são cumpridos em Mato Grosso do Sul, São Paulo e na Bahia.

Conforme as investigações, pelo menos dois grupos do esquema atuavam com base em Corumbá e Coxim.

Eles seriam responsáveis pela logística de transporte de drogas a partir do pantanal sul-mato-grossense e posterior escoamento do entorpecente para os grandes centros urbanos do país.

Oito mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária, mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens e valores em nome de 18 pessoas físicas e jurídicas nos Estados onde ocorre à ação foram determinados pela Justiça.

De acordo com a PF, durante os trabalhos foi possível vincular os investigados à apreensão de 2.645 kg de cocaína, bem como à apreensão de aeronaves e veículos e prisão em flagrante de 12 pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também