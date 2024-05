Homem morre em acidente de moto em Ponta Porã

Homem, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente de moto ocorrido durante o começo da tarde desta quarta-feira (29), na Rua Belmiro de Albuquerque, em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai.

Conforme as informações iniciais, duas pessoas estariam na motocicleta, mas apenas uma faleceu ainda no local.

A suspeita é que o piloto da moto tenha colidido com a lateral de um carro, antes de ir ao solo. Não existem informações a respeito do estado de saúde do outro envolvido na colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Segundo acidente com morte em 24h - Flávia Rocha Machado, de 50 anos, e Maria José Soares, de 71 anos, morreram em um grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira (28), após serem atropeladas e terem as cabeças esmagadas por um caminhão, que fugiu sem prestar socorro, no Jardim Estoril, em Ponta Porã.

A Polícia Civil está investigando a dinâmica do caso, mas informações apontam que elas foram atropeladas enquanto passavam pela rotatória existente no trecho.

om o impacto causado no acidente, elas foram jogadas ao solo e o caminhão acabou passando por cima das cabeças das vítimas, que tiveram morte instantânea. Pela pista, foi possível notar a existência de massa encefálica que ficou espalhada.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o atendimento médico, contudo, Flávia e Maria já não apresentavam mais sinais vitais.

Flavia era funcionária da prefeitura de Ponta Porã e trabalhava na escola João Carlos.

