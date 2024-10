Homem morre horas após engasgar com pedaço de carne no Jardim Campo Alto

Claudio Fortunato, de 45 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (7), horas após ter se engasgado com um pedaço de carne, enquanto estava em um bar na Avenida Guaicurus, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido, mas precisou ser intubado e morreu no Hospital Regional.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o irmão da vítima recebeu uma ligação por volta das 17h45, ainda no domingo (6), onde informaram que Claudio estava se engasgando com um pedaço de carne.

Ao chegar pelo local, o irmão percebeu que algumas pessoas estavam tentando realizar a manobra de Heimlich. Ainda no local esteve uma viatura da Polícia Militar e duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde fizeram as manobras necessárias e conseguiram fazer com que o homem voltasse a respirar.

Após todo o atendimento médico, a vítima foi levada para o Hospital Regional, onde deu entrada por volta das 20h, mas foi internado na área vermelha e precisou ser intubado. O quadro piorou com o passar das horas e ele faleceu por volta das 3h da madrugada.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

