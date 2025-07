Homem morre horas depois de ser esfaqueado durante briga em Costa Rica

Alex Surubis Silva, de 33 anos, morreu ao ser esfaqueado na cabeça durante uma briga ocorrida na Avenida Sebastião Paes Ananias, região central de Costa Rica.

Conforme o boletim de ocorrência, a esposa detalhou que o companheiro passou o dia indo em oficinas atrás de uma peça para instalar na caminhonete de seu pai.

Por volta das 15h, ele informou que estava em um estabelecimento de estética automotiva, pertencente ao irmão do suspeito do crime, de 44 anos. Pouco tempo depois, os homens foram até a casa da vítima, mas saíram em seguida.

Cerca de 1h depois, Alex ligou para a esposa contando que havia se machucado e que iria até o hospital. Porém, antes disso, voltou em casa para deixar o carro e seguir a pé até a base do Corpo de Bombeiros, sendo socorrido e levado para a unidade de saúde.

Em outra ligação telefônica, a vítima disse para a esposa que os médicos não estavam querendo liberá-lo, para ir embora. Mesmo por chamada, ela notou que o marido estava desorientado e em estado de delírio, possivelmente causado pelo trauma sofrido na cabeça.

Durante conversa com a Polícia Militar, ele contou que o motor de um carro teria caído sobre sua cabeça, fato esse ‘desmentido’ pelo dono da oficina. Para as autoridades, a médica do hospital explicou que o estado de saúde do homem era grave, por isso ele precisaria ser transferido para a Campo Grande.

Apesar dos esforços médicos, Alex morreu durante a tentativa de transferência e ambulância retornou para Costa Rica.

O proprietário da oficina detalhou que Alex teve uma briga com seu irmão, mas não explicou o que realmente teria acontecido, dizendo apenas que separou a confusão entre os dois e a vítima ficou ferida, recusando socorro.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica e será investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também