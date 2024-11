Homem morre quase um mês depois de sofrer acidente na MS-306, em Costa Rica

Homem, de 64 anos, morreu 19 dias depois de sofrer um grave acidente de trânsito na MS-306, na zona rural de Costa Rica. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a filha detalhou que no dia 27 de outubro seu pai estava conduzindo um Chevrolet Montana pela rodovia sentido Costa Rica, quando acabou colidindo contra uma carreta, que trafegava sentido ao estado de Mato Grosso.

Ele foi socorrido, sendo levado para um hospital da cidade. Porém, devido seu estado de saúde, precisou ser transferido para Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado até falecer no dia 15 de novembro.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

