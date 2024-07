Homem morre queimado ao acender cigarro no fogão de casa no Nova Lima

Homem, de 55 anos, morreu cerca de 9 dias depois de sofrer queimaduras de 2° grau ao acender um cigarro no fogão de casa no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. O acidente aconteceu na noite do dia 3 de junho, mas ele foi encontrado apenas às 11h do dia 4 de junho.

Conforme o boletim de ocorrência,a vítima era alcoólatra. O filho dele, responsável por fazer o registro policial, acredita que o pai estava sob efeito de álcool no momento do incidente. Quando foi encontrado, o homem foi levado para a Santa Casa por familiares.

Apesar de alegar que não ouve explosão de gás, consta no registro de atendimento médico, que a vítima tinha queimadas de 2° grau no tronco, pescoço, rosto, ombro, braço e antebraço, por conta de uma ‘explosão de gás’. Além disso, o homem teria tido uma queda da própria altura, causando um TCE (Traumatismo Cranioencefálico).

A morte do homem teria sido causada por choque séptico refratário, ou seja, redução da função dos órgãos vitais, sem resposta as medidas clínicas instituídas.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também