Homem morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul

Um homem, identificado apenas como ‘Dadin’, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar na Rua Guarapuava, no bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul.

Segundo informações do portal O Correio News, o conflito ocorreu na entrada de uma casa e se deu início após os agentes realizarem uma ocorrência policial no local. Dadin foi atingido por dois disparos e chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A polícia continua no local do confronto e o caso segue sendo investigado pelas autoridades.

